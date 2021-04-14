النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد

ألمح إلى إمكانية اتخاذه في المنظور القريب

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".

ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد
سبق

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:37 PM

"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد

ألمح إلى إمكانية اتخاذه في المنظور القريب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,745

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة