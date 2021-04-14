وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-13 قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات". وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 07:37 PM

"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد ألمح إلى إمكانية اتخاذه في المنظور القريب





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قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".