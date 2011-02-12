"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
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تحالف دعم الشرعية في اليمن
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المليشيات الحوثية
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.