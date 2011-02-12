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"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

اليمن حجة مأرب تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف المليشيات الحوثية

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"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
04:12 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
07:14 PM

"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

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