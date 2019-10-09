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أسلاك عمود إنارة مكشوفة تهدد طلاب وطالبات إحدى الروضات بجدة

"المرواني" يطالب المسؤولين بمعالجة هذا الخطر قبل سقوط ضحايا

وثق مواطن يوم أمس الثلاثاء، أسلاك عمود إنارة مكشوفة ملاصق لمدخل إحدى الروضات الحكومية الملحقة بالابتدائية الواحدة والستين بعد المئة بحي مشرفة بمحافظة جدة وتشكل خطراً كبيراً على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وقال موثق الصور المواطن علي المرواني إنه تفاجأ بوجود أحد أعمدة الإنارة القريب من مدخل الروضة الملحقة بالابتدائية الواحد والستين بعد المئة بحي مشرفة مكشوفة أسلاكها حيث إن أغطية الأسلاك الكهربائية غير المغلقة والأسلاك الكهربائية الخارجة في عمود الإنارة تُشكل خطراً على الطلاب والطالبات، الذين لا يعون خطورتها لاعتقادهم أن خطر كهرباء أعمدة الشوارع يكمن في أعلاها فقط.

ودعا "المرواني" الذي يتحدث باسم أولياء الأمور، الجهة المسؤولة بسرعة معالجة هذا الخطر قبل أن تقع ضحية نتيجة الإهمال وعدم صيانة أعمدة الإنارة الكهربائية بالشوارع، مُضيفاً أنه تحدث مع حارس المدرسة الذي أكد له تقدم المدرسة بالخطابات للجهات المعنية لكن دون جدوى.

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أسلاك عمود إنارة مكشوفة تهدد طلاب وطالبات إحدى الروضات بجدة
سبق

وثق مواطن يوم أمس الثلاثاء، أسلاك عمود إنارة مكشوفة ملاصق لمدخل إحدى الروضات الحكومية الملحقة بالابتدائية الواحدة والستين بعد المئة بحي مشرفة بمحافظة جدة وتشكل خطراً كبيراً على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وقال موثق الصور المواطن علي المرواني إنه تفاجأ بوجود أحد أعمدة الإنارة القريب من مدخل الروضة الملحقة بالابتدائية الواحد والستين بعد المئة بحي مشرفة مكشوفة أسلاكها حيث إن أغطية الأسلاك الكهربائية غير المغلقة والأسلاك الكهربائية الخارجة في عمود الإنارة تُشكل خطراً على الطلاب والطالبات، الذين لا يعون خطورتها لاعتقادهم أن خطر كهرباء أعمدة الشوارع يكمن في أعلاها فقط.

ودعا "المرواني" الذي يتحدث باسم أولياء الأمور، الجهة المسؤولة بسرعة معالجة هذا الخطر قبل أن تقع ضحية نتيجة الإهمال وعدم صيانة أعمدة الإنارة الكهربائية بالشوارع، مُضيفاً أنه تحدث مع حارس المدرسة الذي أكد له تقدم المدرسة بالخطابات للجهات المعنية لكن دون جدوى.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:39 AM

أسلاك عمود إنارة مكشوفة تهدد طلاب وطالبات إحدى الروضات بجدة

"المرواني" يطالب المسؤولين بمعالجة هذا الخطر قبل سقوط ضحايا

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سعود الدعجاني - جدة
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وثق مواطن يوم أمس الثلاثاء، أسلاك عمود إنارة مكشوفة ملاصق لمدخل إحدى الروضات الحكومية الملحقة بالابتدائية الواحدة والستين بعد المئة بحي مشرفة بمحافظة جدة وتشكل خطراً كبيراً على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وقال موثق الصور المواطن علي المرواني إنه تفاجأ بوجود أحد أعمدة الإنارة القريب من مدخل الروضة الملحقة بالابتدائية الواحد والستين بعد المئة بحي مشرفة مكشوفة أسلاكها حيث إن أغطية الأسلاك الكهربائية غير المغلقة والأسلاك الكهربائية الخارجة في عمود الإنارة تُشكل خطراً على الطلاب والطالبات، الذين لا يعون خطورتها لاعتقادهم أن خطر كهرباء أعمدة الشوارع يكمن في أعلاها فقط.

ودعا "المرواني" الذي يتحدث باسم أولياء الأمور، الجهة المسؤولة بسرعة معالجة هذا الخطر قبل أن تقع ضحية نتيجة الإهمال وعدم صيانة أعمدة الإنارة الكهربائية بالشوارع، مُضيفاً أنه تحدث مع حارس المدرسة الذي أكد له تقدم المدرسة بالخطابات للجهات المعنية لكن دون جدوى.

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