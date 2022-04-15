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شاهد.. أمير الشمالية يتفقد نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة

وقف على إجراءات فحص القادمين للتأكد من خلوهم من أعراض كورونا

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، نقاط الفرز الصحي لمداخل مدينة عرعر الرئيسة، في إطار متابعته للجهات المعنية كافة للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وقف أمير الشمالية على إجراءات فحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره .

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إجراء الفحص على جميع من يعبر من خلال المداخل الرئيسة دون استثناء لأحد، بما في ذلك سموه الذي أجري له الفحص عبر قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لحظة تفقده مدخل مدينة عرعر الشرقي .

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الشمالية يتفقد نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة
سبق

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، نقاط الفرز الصحي لمداخل مدينة عرعر الرئيسة، في إطار متابعته للجهات المعنية كافة للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وقف أمير الشمالية على إجراءات فحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره .

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إجراء الفحص على جميع من يعبر من خلال المداخل الرئيسة دون استثناء لأحد، بما في ذلك سموه الذي أجري له الفحص عبر قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لحظة تفقده مدخل مدينة عرعر الشرقي .

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:04 PM

شاهد.. أمير الشمالية يتفقد نقاط الفرز الصحي بمداخل مدينة عرعر الرئيسة

وقف على إجراءات فحص القادمين للتأكد من خلوهم من أعراض كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، نقاط الفرز الصحي لمداخل مدينة عرعر الرئيسة، في إطار متابعته للجهات المعنية كافة للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وقف أمير الشمالية على إجراءات فحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين على مدار الساعة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره .

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إجراء الفحص على جميع من يعبر من خلال المداخل الرئيسة دون استثناء لأحد، بما في ذلك سموه الذي أجري له الفحص عبر قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لحظة تفقده مدخل مدينة عرعر الشرقي .

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