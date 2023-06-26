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بالصور.. إنقاذ شاب تعرض للغرق بكورنيش الخفجي

تم تقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ وحالته مستقرة

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي مساء اليوم الثلاثاء مواطناً تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصاً تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف أنه على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب النقيب العتيبي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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بالصور.. إنقاذ شاب تعرض للغرق بكورنيش الخفجي
سبق

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي مساء اليوم الثلاثاء مواطناً تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصاً تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف أنه على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب النقيب العتيبي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:58 PM

بالصور.. إنقاذ شاب تعرض للغرق بكورنيش الخفجي

تم تقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ وحالته مستقرة

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عبدالله السالم - الدمام
0
591

أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي مساء اليوم الثلاثاء مواطناً تعرض للغرق بكورنيش الخفجي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها شاهدت شخصاً تعرض لحالة غرق بكورنيش الخفجي.

وأضاف أنه على الفور توجهت فرقة البحث والإنقاذ للموقع، وتم إنقاذه، وتقديم الإسعافات الأولية له على الشاطئ، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأهاب النقيب العتيبي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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