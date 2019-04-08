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حفاظاً على الصحة العامة .. إخلاء حظائر المواشي بـ "كعكية مكة"

إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدّسة تمهيداً للانتقال إلى الموقع الجديد

أخلت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية - قسم مراقبة الأسواق - وبمشاركة الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية وإدارة الإسناد والإدارة العامة للمسالخ، موقع حظائر الأغنام بمنطقة الكعكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدّسة بنقل حظائر المواشي العشوائية خارج النطاق العمراني، حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم الحظائر بالعاصمة المقدّسة.

وشاركت فرق نقل وحجز الماشية في عملية إزالة الحظائر العشوائية بالمنطقة بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى مصادرة 48 رأساً من الأغنام ومنع مزاولة نشاط بيع المواشي بمنطقة الكعكية واتخاذ التدابير والإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي؛ قائلاً: إنه تم فعلياً البدء بعملية إزالة الحظائر بشكل كامل، تمهيداً للانتقال إلى الموقع الجديد الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق مكة – الليث، وستتم متابعة الموقع بصفة يومية والعمل على إخلاء السوق العشوائي بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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حفاظاً على الصحة العامة .. إخلاء حظائر المواشي بـ "كعكية مكة"
سبق

أخلت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية - قسم مراقبة الأسواق - وبمشاركة الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية وإدارة الإسناد والإدارة العامة للمسالخ، موقع حظائر الأغنام بمنطقة الكعكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدّسة بنقل حظائر المواشي العشوائية خارج النطاق العمراني، حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم الحظائر بالعاصمة المقدّسة.

وشاركت فرق نقل وحجز الماشية في عملية إزالة الحظائر العشوائية بالمنطقة بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى مصادرة 48 رأساً من الأغنام ومنع مزاولة نشاط بيع المواشي بمنطقة الكعكية واتخاذ التدابير والإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي؛ قائلاً: إنه تم فعلياً البدء بعملية إزالة الحظائر بشكل كامل، تمهيداً للانتقال إلى الموقع الجديد الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق مكة – الليث، وستتم متابعة الموقع بصفة يومية والعمل على إخلاء السوق العشوائي بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:15 AM

حفاظاً على الصحة العامة .. إخلاء حظائر المواشي بـ "كعكية مكة"

إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدّسة تمهيداً للانتقال إلى الموقع الجديد

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أخلت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً ببلدية الشوقية الفرعية - قسم مراقبة الأسواق - وبمشاركة الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية وإدارة الإسناد والإدارة العامة للمسالخ، موقع حظائر الأغنام بمنطقة الكعكية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدّسة بنقل حظائر المواشي العشوائية خارج النطاق العمراني، حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم الحظائر بالعاصمة المقدّسة.

وشاركت فرق نقل وحجز الماشية في عملية إزالة الحظائر العشوائية بالمنطقة بمشاركة الدوريات الأمنية، وجرى مصادرة 48 رأساً من الأغنام ومنع مزاولة نشاط بيع المواشي بمنطقة الكعكية واتخاذ التدابير والإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي؛ قائلاً: إنه تم فعلياً البدء بعملية إزالة الحظائر بشكل كامل، تمهيداً للانتقال إلى الموقع الجديد الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق مكة – الليث، وستتم متابعة الموقع بصفة يومية والعمل على إخلاء السوق العشوائي بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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