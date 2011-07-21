مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان"
قبل مواجهة ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020
سبق- الرياض: قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري، استبعاد لاعب خط الوسط تركي العمار، واستدعاء مهاجم الفتح فراس البريكان بدلًا منه. وتعرض تركي العمار للإصابة مما اضطر سعد الشهري لاستبعاده بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأخضر، قبل مواجهة الجولة الأولى يوم غد الخميس أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020.
وسينضم المهاجم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي في طوكيو خلال الساعات القادمة.
مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-21
سبق- الرياض: قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري، استبعاد لاعب خط الوسط تركي العمار، واستدعاء مهاجم الفتح فراس البريكان بدلًا منه. وتعرض تركي العمار للإصابة مما اضطر سعد الشهري لاستبعاده بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأخضر، قبل مواجهة الجولة الأولى يوم غد الخميس أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020.
وسينضم المهاجم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي في طوكيو خلال الساعات القادمة.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
06:20 PM
مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد "العمار".. ويستدعي "البريكان"
سبق- الرياض: قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "الوطني" سعد الشهري، استبعاد لاعب خط الوسط تركي العمار، واستدعاء مهاجم الفتح فراس البريكان بدلًا منه. وتعرض تركي العمار للإصابة مما اضطر سعد الشهري لاستبعاده بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأخضر، قبل مواجهة الجولة الأولى يوم غد الخميس أمام ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020.
وسينضم المهاجم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي في طوكيو خلال الساعات القادمة.