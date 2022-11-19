ونبهت السائقين إلى ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لما تشهده بعض الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار التي تشهدها بعض المواقع.

"أمن الطرق" يدعو سالكي "طرق الرياض" للحذر من الأمطار فهد الغبيوي سبق 2019-11-19 دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار التي تشهدها بعض المواقع. ونبهت السائقين إلى ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لما تشهده بعض الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 04:54 PM

"أمن الطرق" يدعو سالكي "طرق الرياض" للحذر من الأمطار تهطل على بعض المواقع بالمنطقة مما يستلزم تهدئة السرعة





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دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار التي تشهدها بعض المواقع.

ونبهت السائقين إلى ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لما تشهده بعض الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.