فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا

لمدة سبعة أيام عقب إصابة 3 فيتناميين أمس

أغلقت فيتنام، المدارس اليوم، في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ64 بعد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أمس، بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثمان حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي؛ في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.