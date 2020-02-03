النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا

لمدة سبعة أيام عقب إصابة 3 فيتناميين أمس

أغلقت فيتنام، المدارس اليوم، في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ64 بعد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أمس، بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثمان حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي؛ في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.

فيروس كورونا الجديد فيتنام

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا
سبق

أغلقت فيتنام، المدارس اليوم، في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ64 بعد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أمس، بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثمان حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي؛ في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:31 AM

فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا

لمدة سبعة أيام عقب إصابة 3 فيتناميين أمس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,142

أغلقت فيتنام، المدارس اليوم، في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ64 بعد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أمس، بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثمان حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي؛ في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,412

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة