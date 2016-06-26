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علماء أمريكيون يُطَوّرون لقاحًا "خارقًا" يحمي من عدة أمراض

تُستخلص معلوماته الجينية من الرياضيين

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم (السبت)، أن علماء في جامعة ستانفورد الأمريكية يعملون على تطوير لقاح يطلقون عليه لقاح "الأبطال الخارقين"، يمكنه أن يحمي من العديد من الأمراض، وقد يصبح متوفرًا خلال العقد المقبل.

وأوضح عالم الوراثة بالجامعة الدكتور إيوان آشلي، أن اللقاح سيستخدم المعلومات الجينية من الأشخاص الذين لديهم سمات مرغوبة -مثل الرياضيين الأولمبيين- كمخطط لإصلاح خلايا الحمض النووي بطريقة تُقوّي جينات الأشخاص العاديين.

وأضاف أن اللقاح سيحمي الناس من الحالات التي تعتبر الأسباب الرئيسية للوفاة مثل أمراض القلب وألزهايمر وأمراض الكبد.

وبيّن "آشلي" أن اللقاح يمكن أن يبدأ التجارب في وقت مبكر من عام 2026، وسيكون متاحًا للاستخدام في غضون 10 إلى 15 عامًا.

وأشار إلى أن اللقاح لديه القدرة على الحد -بشكل كبير- من عبء الأمراض ذات المكونات الجينية مثل مرض ألزهايمر وأمراض الكبد وأمراض القلب التاجية والحالات المرتبطة بها مثل السكتات الدماغية والخرف الوعائي.

وسيعمل اللقاح أولًا من خلال إيجاد الأشخاص الذين لديهم طفرات جينية تجعلهم يتمتعون بصفات مرغوبة أكثر، وعلى سبيل المثال، يتمتع العديد من الرياضيين بمزايا وراثية تسمح لهم بأداء مثل هذا المستوى العالي من الحركات البدنية.

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علماء أمريكيون يُطَوّرون لقاحًا "خارقًا" يحمي من عدة أمراض
سبق

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم (السبت)، أن علماء في جامعة ستانفورد الأمريكية يعملون على تطوير لقاح يطلقون عليه لقاح "الأبطال الخارقين"، يمكنه أن يحمي من العديد من الأمراض، وقد يصبح متوفرًا خلال العقد المقبل.

وأوضح عالم الوراثة بالجامعة الدكتور إيوان آشلي، أن اللقاح سيستخدم المعلومات الجينية من الأشخاص الذين لديهم سمات مرغوبة -مثل الرياضيين الأولمبيين- كمخطط لإصلاح خلايا الحمض النووي بطريقة تُقوّي جينات الأشخاص العاديين.

وأضاف أن اللقاح سيحمي الناس من الحالات التي تعتبر الأسباب الرئيسية للوفاة مثل أمراض القلب وألزهايمر وأمراض الكبد.

وبيّن "آشلي" أن اللقاح يمكن أن يبدأ التجارب في وقت مبكر من عام 2026، وسيكون متاحًا للاستخدام في غضون 10 إلى 15 عامًا.

وأشار إلى أن اللقاح لديه القدرة على الحد -بشكل كبير- من عبء الأمراض ذات المكونات الجينية مثل مرض ألزهايمر وأمراض الكبد وأمراض القلب التاجية والحالات المرتبطة بها مثل السكتات الدماغية والخرف الوعائي.

وسيعمل اللقاح أولًا من خلال إيجاد الأشخاص الذين لديهم طفرات جينية تجعلهم يتمتعون بصفات مرغوبة أكثر، وعلى سبيل المثال، يتمتع العديد من الرياضيين بمزايا وراثية تسمح لهم بأداء مثل هذا المستوى العالي من الحركات البدنية.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
03:39 PM

علماء أمريكيون يُطَوّرون لقاحًا "خارقًا" يحمي من عدة أمراض

تُستخلص معلوماته الجينية من الرياضيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم (السبت)، أن علماء في جامعة ستانفورد الأمريكية يعملون على تطوير لقاح يطلقون عليه لقاح "الأبطال الخارقين"، يمكنه أن يحمي من العديد من الأمراض، وقد يصبح متوفرًا خلال العقد المقبل.

وأوضح عالم الوراثة بالجامعة الدكتور إيوان آشلي، أن اللقاح سيستخدم المعلومات الجينية من الأشخاص الذين لديهم سمات مرغوبة -مثل الرياضيين الأولمبيين- كمخطط لإصلاح خلايا الحمض النووي بطريقة تُقوّي جينات الأشخاص العاديين.

وأضاف أن اللقاح سيحمي الناس من الحالات التي تعتبر الأسباب الرئيسية للوفاة مثل أمراض القلب وألزهايمر وأمراض الكبد.

وبيّن "آشلي" أن اللقاح يمكن أن يبدأ التجارب في وقت مبكر من عام 2026، وسيكون متاحًا للاستخدام في غضون 10 إلى 15 عامًا.

وأشار إلى أن اللقاح لديه القدرة على الحد -بشكل كبير- من عبء الأمراض ذات المكونات الجينية مثل مرض ألزهايمر وأمراض الكبد وأمراض القلب التاجية والحالات المرتبطة بها مثل السكتات الدماغية والخرف الوعائي.

وسيعمل اللقاح أولًا من خلال إيجاد الأشخاص الذين لديهم طفرات جينية تجعلهم يتمتعون بصفات مرغوبة أكثر، وعلى سبيل المثال، يتمتع العديد من الرياضيين بمزايا وراثية تسمح لهم بأداء مثل هذا المستوى العالي من الحركات البدنية.

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