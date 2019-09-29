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"الفغم" يحضر بفيديو "البطل" .. و"تركي آل الشيخ" يروي عن الاتصال الأخير

سعوديون يستعيدون المقطع وهو يواسي والد شهيد والمشاهد والصور تتوالى

استعاد مغرِّدون مقطع فيديو ظهر فيه اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وهو يواسى ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة، شهر المحرم عام 1439هـ.

وقال "الفغم" -رحمه الله- لوالد الشهيد حينها: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"، وأضاف: "كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزعاً"، في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وخيم الحزن على "تويتر" ونعاه مغرِّدون بآلاف التغريدات واستحضروا مشاهده ومواقفه وصوره مع الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ووصفوه بأنه لم يكن مجرد حارس الملك؛ بل كان ابناً باراً بأبيه.

وكتب المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تغريدة عن الاتصال الأخير بالشهيد "الفغم"؛ قائلاً: "الله يرحمك يا بطل.. عشر سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله.. الحمد الله على قضائه وقدره.. غير مستوعب إني لن أراك بعد اليوم!".

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفغم" يحضر بفيديو "البطل" .. و"تركي آل الشيخ" يروي عن الاتصال الأخير
سبق

استعاد مغرِّدون مقطع فيديو ظهر فيه اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وهو يواسى ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة، شهر المحرم عام 1439هـ.

وقال "الفغم" -رحمه الله- لوالد الشهيد حينها: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"، وأضاف: "كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزعاً"، في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وخيم الحزن على "تويتر" ونعاه مغرِّدون بآلاف التغريدات واستحضروا مشاهده ومواقفه وصوره مع الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ووصفوه بأنه لم يكن مجرد حارس الملك؛ بل كان ابناً باراً بأبيه.

وكتب المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تغريدة عن الاتصال الأخير بالشهيد "الفغم"؛ قائلاً: "الله يرحمك يا بطل.. عشر سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله.. الحمد الله على قضائه وقدره.. غير مستوعب إني لن أراك بعد اليوم!".

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:41 PM

"الفغم" يحضر بفيديو "البطل" .. و"تركي آل الشيخ" يروي عن الاتصال الأخير

سعوديون يستعيدون المقطع وهو يواسي والد شهيد والمشاهد والصور تتوالى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
37,742

استعاد مغرِّدون مقطع فيديو ظهر فيه اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- وهو يواسى ذوي أحد الشهداء في حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي في جدة، شهر المحرم عام 1439هـ.

وقال "الفغم" -رحمه الله- لوالد الشهيد حينها: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"، وأضاف: "كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزعاً"، في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وخيم الحزن على "تويتر" ونعاه مغرِّدون بآلاف التغريدات واستحضروا مشاهده ومواقفه وصوره مع الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- والملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ووصفوه بأنه لم يكن مجرد حارس الملك؛ بل كان ابناً باراً بأبيه.

وكتب المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تغريدة عن الاتصال الأخير بالشهيد "الفغم"؛ قائلاً: "الله يرحمك يا بطل.. عشر سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص.. كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض.. رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله.. الحمد الله على قضائه وقدره.. غير مستوعب إني لن أراك بعد اليوم!".

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