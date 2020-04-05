إسبانيا.. انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة ضحايا كورونا

أحدث أرقام الوفيات 674 حالة بعد تسجيل 950 و932 و809 في آخر 3 أيام

في انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الضحايا اليومية، سجلت السلطات الإسبانية، أقل من 700 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق "رويترز"، أكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا ارتفعت منذ أمس بـ674 حالة جديدة، من 11744 إلى 12418؛ وذلك بعد تسجيل 950 و932 و809 وفيات في الأيام الثلاثة الماضية، حسب الترتيب.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة من 124736 إلى 130769 حالة.