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"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

سويسرا .. إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 27944 والوفيات لـ 1142

بعد تخفيف قيود العزل العام بالتزامن مع تباطؤ معدل الحالات المسجلة

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، بعدما بلغ أمس الأحد 1135 حالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد إلى 27944 من 27740 يوم الأحد.

وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل الماضي.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا .. إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 27944 والوفيات لـ 1142
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، بعدما بلغ أمس الأحد 1135 حالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد إلى 27944 من 27740 يوم الأحد.

وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل الماضي.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
03:43 PM

سويسرا .. إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 27944 والوفيات لـ 1142

بعد تخفيف قيود العزل العام بالتزامن مع تباطؤ معدل الحالات المسجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، بعدما بلغ أمس الأحد 1135 حالة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد إلى 27944 من 27740 يوم الأحد.

وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل الماضي.

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