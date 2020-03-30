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"الهلال الأحمر" بالباحة ينفذ فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد

للوقوف على الاستعدادات

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مواطن عن وافد مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصلت الإدارة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية وتم فحص الحالة حسب البرتوكولات للحالات المعدية ونقله للمنشأة الصحية، وقد تواجد بموقع الحدث لتقييم الفرقة والخدمة المقدمة مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي والمساعد للشؤون الإسعافية عبد الله شرف والمدير الطبي د. محمد مرعي والقائد الميداني عبد الله صالح وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.


وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

الباحة هيئة الهلال الأحمر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهلال الأحمر" بالباحة ينفذ فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد
سبق

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مواطن عن وافد مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصلت الإدارة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية وتم فحص الحالة حسب البرتوكولات للحالات المعدية ونقله للمنشأة الصحية، وقد تواجد بموقع الحدث لتقييم الفرقة والخدمة المقدمة مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي والمساعد للشؤون الإسعافية عبد الله شرف والمدير الطبي د. محمد مرعي والقائد الميداني عبد الله صالح وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.


وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:59 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:32 AM

"الهلال الأحمر" بالباحة ينفذ فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد

للوقوف على الاستعدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,000

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فرضية مباشرة حالة مشتبه إصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مواطن عن وافد مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصلت الإدارة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية وتم فحص الحالة حسب البرتوكولات للحالات المعدية ونقله للمنشأة الصحية، وقد تواجد بموقع الحدث لتقييم الفرقة والخدمة المقدمة مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي والمساعد للشؤون الإسعافية عبد الله شرف والمدير الطبي د. محمد مرعي والقائد الميداني عبد الله صالح وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.


وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

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