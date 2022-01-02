10 خدمات في مكان واحد "الجسر وتطبيق المطار" شراكة إستراتيجية لخدمة الموظفين في الدولة

عكار: التطبيق يمتلك أفضل سجل نمو سعودي

أعلنت شركة جسر المتخصصة في إدارة الموارد البشرية والتشغيل الآلي للمهام الإدارية لشؤون الموظفين عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع شركة المطار للفنادق والطيران.

ويمكن لهذه الشراكة أن تقدم نقلة نوعية في عالم الموارد البشرية وتسهيل عمليات أتمتة الحجوزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح من أوائل الحلول المقدمة في هذا المجال لما يتواءم مع تحقيق أهداف رؤية المملكة.

وعبر محمد عكار المدير التنفيذي لشركة جسر، عن سعادته لهذه الشراكة، وقال: "إن جسر تسعى إلى الريادة في مجالها، وتم الاتفاق مع شركة المطار التي تملك أفضل سجل نمو بين الشركات السياحية المحلية، لإضافة خدمة جديدة إلى خدماتنا في برنامج جسر، لتسهيل عمل إدارات الموارد البشرية وتقديم ما يزيد عن 10 خدمات في مكان واحد".

وأضاف: "تسعى جسر عبر خدمتها لأكثر من ١٧٠ ألف موظف وموظفة في مختلف القطاعات داخل المملكة، إلى تقديم نموذج إداري متكامل يواكب التطور المذهل الحاصل في المملكة.

ولفت عكار أن هذه الشركة استطاعت في فترة قياسية من تحقيق أرقام مذهلة على صعيد عدد الحجوزات المنفذة، وتثبيت نفسها كلاعب منافس ومتمكن في السوق السعودي، وتربعها على صدارة التطبيقات السياحية الأسرع نمواُ في فترة ما قبل جائحة كورونا وما بعدها أيضاً."

وأكد أيمن باسلامة المدير التنفيذي لشركة المطار أن ما تقدمه هذه الشراكة للموظفين في كافة القطاعات يهدف إلى تسهيل عمليات السفر، بما يخدم قطاع السياحة الداخلية أيضاً بشكل مباشر.

وأوضح باسلامة أن الخطوات المتسارعة التي تمضي فيها شركة المطار، جعلها في مصاف أوائل الشركات المحلية التي تبحث عن حلول غير تقليدية للعملاء، كما هي عادتها دائمًا.

قررت الشركة اليوم المضي عبر شراكتها مع جسر، للوصول إلى قطاع متفرق "تمكنت جسر في جمعه تحت مظلتها" ليصبح بالإمكان تقديم كافة خدمات السفر لمنسوبي الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل يسر وسهولة، وبشكل مباشر وتحت إشراف إدارات الموارد البشرية في كل شركة.

من جهته أشار فيصل الراجحي نائب رئيس شركة المطار: إلى الاستمرار في عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وشراكتنا اليوم مع جسر ستساعد على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات للموظفين في القطاع الخاص والعام، ونرى في هذه الشراكة خطوة كبيرة إلى الأمام ستسهم في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع بأعمالنا نحو آفاق أوسع". وأضاف: "أننا فخورون بالشراكة مع جسر التي ارتفع نشاط تعاقداتها في الفترة الأخيرة، وهي تعمل جاهدة لتلبية احتياج السوق المتنامي والمتسارع خاصة بعد القرارات التي صدرت مؤخراً لتعزيز الاستثمار داخل المملكة في جميع القطاعات."