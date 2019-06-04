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"الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًا

استأجرت ثلاثًا من طراز إيرباص A320 خلال تطوير أسطولها لتعويض النقص

أفادت مصادر لـ "سبق"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.

وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.

وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًا
سبق

أفادت مصادر لـ "سبق"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.

وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.

وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:17 PM

"الخطوط الكويتية" تشغل طائرات خدمت في أسطول "السعودية" سابقًا

استأجرت ثلاثًا من طراز إيرباص A320 خلال تطوير أسطولها لتعويض النقص

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راكان العبيد - الرياض
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8,908

أفادت مصادر لـ "سبق"، بأن الخطوط الكويتية قامت باستئجار ثلاث طائرات من طراز إيرباص A320 وذلك خلال عملية تطوير أسطولها وتعويض النقص الحاصل، لحين وصول طائرات جديدة تحت التصنيع.

وكانت الخطوط السعودية قد استلمت هذه الطائرات من مصانع إيرباص كطائرات جديدة وخدمت في أسطول "السعودية" لمدة ثماني سنوات، ومن ثم تم إعادتها للمالك، حيث تعمل السعودية على الاستمرار بتطوير الأسطول.

وخدمت هذه الطائرات بشركة أجنبية بعد إخراجها من إسطول الخطوط السعودية، ومن ثم تم تأجيرها على الناقل الوطني الكويتي بتسجيل “9K-ALF/G/H، حيث تقوم إحدى شركات تأجير الطائرات بتملك الطائرات وتأجيرها على شركات الطيران حول العالم.

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