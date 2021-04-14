النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاحتلال يسمح لجماعات إرهابية يهودية مصابة بكورونا بمهاجمة أهداف فلسطينية

أحرقوا عددًا من المركبات وألقوا الحجارة على الفلسطينيين بعد هروبهم من الحجر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: المستوطنون المتطرفون أحرقوا عددًا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي؛ وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأضافت: هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادًا لعشرات الاعتداءات التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية" أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا؛ لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني؛ في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميًّا وشعبيًّا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.

وحمّلت الوزارة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتها ومستوطنيها، وحذّرت في ذات الوقت من مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليات التطهير العرقي البشعة ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس والأغوار.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاحتلال يسمح لجماعات إرهابية يهودية مصابة بكورونا بمهاجمة أهداف فلسطينية
سبق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: المستوطنون المتطرفون أحرقوا عددًا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي؛ وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأضافت: هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادًا لعشرات الاعتداءات التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية" أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا؛ لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني؛ في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميًّا وشعبيًّا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.

وحمّلت الوزارة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتها ومستوطنيها، وحذّرت في ذات الوقت من مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليات التطهير العرقي البشعة ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس والأغوار.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:02 PM

الاحتلال يسمح لجماعات إرهابية يهودية مصابة بكورونا بمهاجمة أهداف فلسطينية

أحرقوا عددًا من المركبات وألقوا الحجارة على الفلسطينيين بعد هروبهم من الحجر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
2,008

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: المستوطنون المتطرفون أحرقوا عددًا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي؛ وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأضافت: هذا الاعتداء الآثم يأتي امتدادًا لعشرات الاعتداءات التي تمارسها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية" أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا؛ لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني؛ في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميًّا وشعبيًّا للحد من انتشار هذا الوباء، كما هو الحال في جرائم الاحتلال وانتهاكاته وممارساته اللاإنسانية بحق أسرانا وعمالنا.

وحمّلت الوزارة، الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتها ومستوطنيها، وحذّرت في ذات الوقت من مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليات التطهير العرقي البشعة ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس والأغوار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,047
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة