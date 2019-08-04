صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ألف مبروك.
آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطني
صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ألف مبروك.
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آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-04
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:53 PM
آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطني
صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ألف مبروك.
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53.8 مليار
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