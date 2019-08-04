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آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطني

صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ‏ألف مبروك.

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آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطني
سبق

صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ‏ألف مبروك.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:53 PM

آل راكان مديرًا للتوجيه الفكري بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار تعيين العقيد سعيد بن راكان آل راكان، مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي بوزارة الحرس الوطني.. ‏ألف مبروك.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,273
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,476
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,522
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,564

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