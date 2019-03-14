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لن أخرج فترة الحجر المنزلي .. "عزام الدخيّل" عائداً من لندن: أحمد الله أني سعودي

أشاد بالخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين في المطار ودعا الله أن يحفظ القيادة والوطن

سيعيش وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيّل؛ تجربة الحجر المنزلي، حسب ما ذكره بـ"تويتر"، رداً على إحدى المغرِّدات بعد تأكيده عودته من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس؛ وذلك بعد توجيه وزارة الصحة العائدين من بعض الدول للعزل ١٤ يوماً وهي المدة التي قد تظهر فيها علامات فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها المملكة المتحدة.

وذكر "الدخيّل"؛ في تدوينة له: "وصلتُ -قبل قليل- من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض، وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصّة في المطار لرعايته والاهتمام به، فلهم الشكر الجزيل، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، واحفظ ولي عهده الأمين، ‏واحفظ الوطن والمواطنين والمواطنات".

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لن أخرج فترة الحجر المنزلي .. "عزام الدخيّل" عائداً من لندن: أحمد الله أني سعودي
سبق

سيعيش وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيّل؛ تجربة الحجر المنزلي، حسب ما ذكره بـ"تويتر"، رداً على إحدى المغرِّدات بعد تأكيده عودته من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس؛ وذلك بعد توجيه وزارة الصحة العائدين من بعض الدول للعزل ١٤ يوماً وهي المدة التي قد تظهر فيها علامات فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها المملكة المتحدة.

وذكر "الدخيّل"؛ في تدوينة له: "وصلتُ -قبل قليل- من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض، وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصّة في المطار لرعايته والاهتمام به، فلهم الشكر الجزيل، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، واحفظ ولي عهده الأمين، ‏واحفظ الوطن والمواطنين والمواطنات".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:08 PM

لن أخرج فترة الحجر المنزلي .. "عزام الدخيّل" عائداً من لندن: أحمد الله أني سعودي

أشاد بالخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين في المطار ودعا الله أن يحفظ القيادة والوطن

A A A
بدر العتيبي - الرياض
7
15,956

سيعيش وزير التعليم الأسبق الدكتور عزام الدخيّل؛ تجربة الحجر المنزلي، حسب ما ذكره بـ"تويتر"، رداً على إحدى المغرِّدات بعد تأكيده عودته من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض أمس؛ وذلك بعد توجيه وزارة الصحة العائدين من بعض الدول للعزل ١٤ يوماً وهي المدة التي قد تظهر فيها علامات فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها المملكة المتحدة.

وذكر "الدخيّل"؛ في تدوينة له: "وصلتُ -قبل قليل- من لندن إلى مطار الملك خالد بالرياض، وحمدتُ الله مع المواطنين العائدين، أنني مواطنٌ سعودي تتسابقُ الجهاتُ المختصّة في المطار لرعايته والاهتمام به، فلهم الشكر الجزيل، اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، واحفظ ولي عهده الأمين، ‏واحفظ الوطن والمواطنين والمواطنات".

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