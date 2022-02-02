النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إحسان" تطلق مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن المحتاجين

ضمن خدمة "تيسرت"؛ بهدف تفريج كربات المُعْسِرين

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة "تيسرت" التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تفريج كربات المعسرين، وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

وجاء إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة، حيث أعلنت خدمة "تيسرت" المعسرين ممن صدر بحقّهم أوامر تنفيذ قضائي على سداد مديونيّاتهم، بما عاد بالنفع على نحو 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر.

وتتضمّن شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة "تيسّرت" على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

يُذكر أن خدمة "تيسرت" تعدّ إحدى مبادرات منصة إحسان النوعية، حيث ساعدت المنصة من خلال الخدمة على توجيه التبرّعات لفئة بحاجة ماسّة للدعم في خطوة تعد الأولى من نوعها رقميًّا.

وأسهم التكافل المجتمعي والمسؤولية التي عكسها إغلاق هذا العدد من الفواتير في وقت قياسي، إلى تخطي إجمالي التبرعات للخدمة مبلغ 47.5 مليون ريال، مما أسهم في إغلاق العديد من فواتير التنفيذ القضائي التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق بعد تعثّر سدادها لأكثر من عام، الأمر الذي رفع المعاناة عن كثير من الأسر التي لم تتمكن من سداد مديونيّاتها.

وتواصل المنصة العمل على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري وتمكينه رقميًّا من خلال مبادراتها وخدماتها التي يتزامن إطلاقها مع مواسم العطاء ودراسة احتياج الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها، حيث وصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى أكثر من مليار و225 مليون ريال سعودي، يستفيد منها أكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.

المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إحسان" تطلق مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن المحتاجين
سبق

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة "تيسرت" التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تفريج كربات المعسرين، وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

وجاء إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة، حيث أعلنت خدمة "تيسرت" المعسرين ممن صدر بحقّهم أوامر تنفيذ قضائي على سداد مديونيّاتهم، بما عاد بالنفع على نحو 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر.

وتتضمّن شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة "تيسّرت" على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

يُذكر أن خدمة "تيسرت" تعدّ إحدى مبادرات منصة إحسان النوعية، حيث ساعدت المنصة من خلال الخدمة على توجيه التبرّعات لفئة بحاجة ماسّة للدعم في خطوة تعد الأولى من نوعها رقميًّا.

وأسهم التكافل المجتمعي والمسؤولية التي عكسها إغلاق هذا العدد من الفواتير في وقت قياسي، إلى تخطي إجمالي التبرعات للخدمة مبلغ 47.5 مليون ريال، مما أسهم في إغلاق العديد من فواتير التنفيذ القضائي التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق بعد تعثّر سدادها لأكثر من عام، الأمر الذي رفع المعاناة عن كثير من الأسر التي لم تتمكن من سداد مديونيّاتها.

وتواصل المنصة العمل على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري وتمكينه رقميًّا من خلال مبادراتها وخدماتها التي يتزامن إطلاقها مع مواسم العطاء ودراسة احتياج الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها، حيث وصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى أكثر من مليار و225 مليون ريال سعودي، يستفيد منها أكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:05 PM

"إحسان" تطلق مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن المحتاجين

ضمن خدمة "تيسرت"؛ بهدف تفريج كربات المُعْسِرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
737

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة "تيسرت" التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تفريج كربات المعسرين، وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

وجاء إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة، حيث أعلنت خدمة "تيسرت" المعسرين ممن صدر بحقّهم أوامر تنفيذ قضائي على سداد مديونيّاتهم، بما عاد بالنفع على نحو 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر.

وتتضمّن شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة "تيسّرت" على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

يُذكر أن خدمة "تيسرت" تعدّ إحدى مبادرات منصة إحسان النوعية، حيث ساعدت المنصة من خلال الخدمة على توجيه التبرّعات لفئة بحاجة ماسّة للدعم في خطوة تعد الأولى من نوعها رقميًّا.

وأسهم التكافل المجتمعي والمسؤولية التي عكسها إغلاق هذا العدد من الفواتير في وقت قياسي، إلى تخطي إجمالي التبرعات للخدمة مبلغ 47.5 مليون ريال، مما أسهم في إغلاق العديد من فواتير التنفيذ القضائي التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق بعد تعثّر سدادها لأكثر من عام، الأمر الذي رفع المعاناة عن كثير من الأسر التي لم تتمكن من سداد مديونيّاتها.

وتواصل المنصة العمل على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري وتمكينه رقميًّا من خلال مبادراتها وخدماتها التي يتزامن إطلاقها مع مواسم العطاء ودراسة احتياج الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها، حيث وصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى أكثر من مليار و225 مليون ريال سعودي، يستفيد منها أكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة