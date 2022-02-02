"إحسان" تطلق مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن المحتاجين

ضمن خدمة "تيسرت"؛ بهدف تفريج كربات المُعْسِرين

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة "تيسرت" التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي؛ بهدف تفريج كربات المعسرين، وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

وجاء إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء في إطار توسيع نطاق خدمة تيسرت وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة، حيث أعلنت خدمة "تيسرت" المعسرين ممن صدر بحقّهم أوامر تنفيذ قضائي على سداد مديونيّاتهم، بما عاد بالنفع على نحو 11 ألف مستفيد خلال 3 أشهر.

وتتضمّن شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة "تيسّرت" على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

يُذكر أن خدمة "تيسرت" تعدّ إحدى مبادرات منصة إحسان النوعية، حيث ساعدت المنصة من خلال الخدمة على توجيه التبرّعات لفئة بحاجة ماسّة للدعم في خطوة تعد الأولى من نوعها رقميًّا.

وأسهم التكافل المجتمعي والمسؤولية التي عكسها إغلاق هذا العدد من الفواتير في وقت قياسي، إلى تخطي إجمالي التبرعات للخدمة مبلغ 47.5 مليون ريال، مما أسهم في إغلاق العديد من فواتير التنفيذ القضائي التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق بعد تعثّر سدادها لأكثر من عام، الأمر الذي رفع المعاناة عن كثير من الأسر التي لم تتمكن من سداد مديونيّاتها.

وتواصل المنصة العمل على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري وتمكينه رقميًّا من خلال مبادراتها وخدماتها التي يتزامن إطلاقها مع مواسم العطاء ودراسة احتياج الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف المجالات الاجتماعية والغذائية والصحية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها، حيث وصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى أكثر من مليار و225 مليون ريال سعودي، يستفيد منها أكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.