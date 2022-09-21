رجال الملك عبدالعزيز.. محمد بن عبدالرحمن قائد مجموعة الإسناد في فتح الرياض

صاحب مشورة حصر الحكم في ذرية "المؤسس"

تعيد فرحة السعوديين باليوم الوطني، الذي يحتفلون فيه بذكرى تأسيس دولتهم المزدهرة، التذكير بسير 63 رجلاً، رافقوا الملك عبدالعزيز آل سعود في مسيرة توحيد المملكة، التي بدأت في منتصف يناير 1902 تاريخ فتح الملك عبدالعزيز للرياض، وامتدت حتى 23 سبتمبر 1932 تاريخ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية.

فخلال هذه المسيرة؛ شارك هؤلاء الرجال المؤسس غزواته ومعاركه وفتوحاته، ضاربين أروع صور البطولة والفداء والتضحية بغية توحيد المملكة وإعلاء شأنها، ومن هؤلاء الرجال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وقد شارك الأمير محمد بن عبدالرحمن أخاه الملك عبدالعزيز بأدوار مهمة وإسهامات عسكرية وإدارية في توحيد المملكة وبنائها في أول عهودها، وشارك في ثمانية معارك عسكرية هي معركة الصريف التي حدثت في 18 مارس 1901 بين إمارة الكويت وإمارة جبل شمر في الصريف شمال شرق بريدة، ومعركة فتح الرياض التي تولى فيها قيادة مجموعة إسناد مكونة من 33 رجلاً، أبقاهم الملك عبدالعزيز عند دخوله الرياض ليلة 14 يناير 1902م في بستان قرب بوابة الظهيرة خارج سور الرياض لحماية ونجدة مجموعة الهجوم على قصر المصمك إذا تطلب الأمر.

وخاض الأمير محمد بن عبدالرحمن أيضاً معركة روضة مهنا التي حدثت في 12 أبريل 1906 بين قوات إمارة جبل شمر بقيادة عبدالعزيز بن متعب آل رشيد يسانده 200 جندي عثماني وبين قوات إمارة نجد بقيادة الملك عبدالعزيز وانتهت بانتصاره على ابن رشيد وقتله، ومعركة كنزان التي اندلعت بين الملك عبدالعزيز وبني هاجر والقبائل التابعه له وبين قبيلة العجمان في 28 يونيو 1915م في كنزان بمنطقة الأحساء وشهدت مقتل أخيه الأمير سعد الأول بن عبدالرحمن.

ومن بين المعارك التي شارك بها الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ معركة تربة التي حدثت في 15 مايو 1919م بين جيش الملك عبدالعزيز بقيادة سلطان بن بجاد وحاكم الخرمة الشريف خالد بن منصور بن لؤي والشيخ سلطان بن مشعان أبا العلا، ضد قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة المنورة بقيادة ابنه عبدالله الأول بن الحسين والقائد عبدالله العسيس في وادي تربة البقوم، وانتهت المعركة بانتصار جيش الملك عبدالعزيز.

وشارك الأمير محمد بن عبدالرحمن في معركة توحيد جبل شمر عام1920 التي جرى فيها حصار حائل، حيث قادة مجموعة من جيش الملك عبدالعزيز تولت حصار أطراف حائل، وقد استمر الحصار حتى دخول المنطقة تحت سيطرة الملك عبدالعزيز، كما شارك الأمير محمد بن عبدالرحمن في حصار جدة وفتحها مع الملك عبدالعزيز في 17 ديسمبر 1925، بعد توقيع علي بن الحسين على اتفاقية تسليم جدة وتنازله عن حكم الحجاز،

وانضم الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى جيش الملك عبدالعزيز في معركة السبلة التي حدثت في 30 مارس 1929 بين مملكة الحجاز ونجد وملحقاتهما بقيادة الملك عبدالعزيز وبين قوات الإخوان بقيادة فيصل الدويش وسلطان بن بجاد في روضة السبلة ما بين الأرطاوية والزلفي وانتهت بانتصار قوات الملك عبدالعزيز.

ومن المواقف المهمة التي ساهمت في تشكيل مسار القيادة وانتقال الحكم في المملكة، موقف الأمير محمد بن عبدالرحمن عندما أراد الملك عبدالعزيز أن يعهد إليه بولاية المملكة، لكن الأمير محمد أشار على أخيه الملك عبدالعزيز بأن تكون ولاية العهد لابنه الأمير سعود حتى يكون الملك في ذريته، وقد أخذ الملك عبدالعزيز بمشورته وجرت مبايعة الأمير سعود بن عبدالعزيز وليًا للعهد في 16 من شهر محرم 1353هـ، كان للأمير محمد دور كبير في الإعداد لمراسم ولاية العهد.