أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58. وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ارتفاع مصابي "كورونا" في هولندا إلى 2051.. والوفيات 58 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-18 أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.



وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.



وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 06:10 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 07:00 PM

ارتفاع مصابي "كورونا" في هولندا إلى 2051.. والوفيات 58 زيادة في عدد حالات المرضى بنسبة 20% عن اليوم السابق





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أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.



وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.



وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.