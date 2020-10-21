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ضبط 15 ألف لتر و300 علبة منظفات مجهولة في الدمام

خلال حملة نفذتها البلدية شهدت إغلاق 15 ورشة مخالفة

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، اليوم، مستودعًا مخالفًا يحتوي على كميات من المنظفات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إغلاق 15 ورشة مخالفة ، ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على كافة المنشآت بالمنطقة.

وكشفت الأمانة عن ضبط أكثر من 15 ألف لتر في خزانات كبيرة، و300 علبة من المنظفات والمطهرات، كانت جاهزة للتوزيع، حيث تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية، وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق 15 ورشة مخالفة للأنظمة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 15 ألف لتر و300 علبة منظفات مجهولة في الدمام
سبق

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، اليوم، مستودعًا مخالفًا يحتوي على كميات من المنظفات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إغلاق 15 ورشة مخالفة ، ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على كافة المنشآت بالمنطقة.

وكشفت الأمانة عن ضبط أكثر من 15 ألف لتر في خزانات كبيرة، و300 علبة من المنظفات والمطهرات، كانت جاهزة للتوزيع، حيث تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية، وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق 15 ورشة مخالفة للأنظمة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:57 PM

ضبط 15 ألف لتر و300 علبة منظفات مجهولة في الدمام

خلال حملة نفذتها البلدية شهدت إغلاق 15 ورشة مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية وسط الدمام، اليوم، مستودعًا مخالفًا يحتوي على كميات من المنظفات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إغلاق 15 ورشة مخالفة ، ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية على كافة المنشآت بالمنطقة.

وكشفت الأمانة عن ضبط أكثر من 15 ألف لتر في خزانات كبيرة، و300 علبة من المنظفات والمطهرات، كانت جاهزة للتوزيع، حيث تم إغلاق المستودع وضبط كامل الكمية، وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق 15 ورشة مخالفة للأنظمة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات.

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