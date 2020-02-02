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كيف ظهر لأول مرة؟ "كورونا" يتوغل حاصدًا الأرواح.. وثيقة روسية و"البنتاغون" يتدخل

14 ألف مصاب و304 وفيات والفلبين تُعلن تسجيل أول حالة موت بسبب الفيروس خارج الصين

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 304 حالات وفاة، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد؛ بحسب ما كشفت عنه السلطات الصينية اليوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية، سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة "ونجو" الصينية -الواقعةُ خارج هوبي- قيودًا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا؛ فيما أعلنت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تُباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شَمِلت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

وفرضت روسيا، السبت، على السياح الصينيين الحصولَ على تأشيرات لدخول أراضيها، وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود؛ ستباشر تنفيذَ الإجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارًا من منتصف ليل السبت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيًّا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر "البنتاغون" في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني؛ في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية -في حالة طلبها- من بينها اثنتان في كاليفورنيا، وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.

الصين فيروس كورونا الجديد البنتاغون

الرئيسية/ محطات

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كيف ظهر لأول مرة؟ "كورونا" يتوغل حاصدًا الأرواح.. وثيقة روسية و"البنتاغون" يتدخل
سبق

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 304 حالات وفاة، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد؛ بحسب ما كشفت عنه السلطات الصينية اليوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية، سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة "ونجو" الصينية -الواقعةُ خارج هوبي- قيودًا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا؛ فيما أعلنت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تُباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شَمِلت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

وفرضت روسيا، السبت، على السياح الصينيين الحصولَ على تأشيرات لدخول أراضيها، وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود؛ ستباشر تنفيذَ الإجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارًا من منتصف ليل السبت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيًّا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر "البنتاغون" في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني؛ في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية -في حالة طلبها- من بينها اثنتان في كاليفورنيا، وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:26 AM

كيف ظهر لأول مرة؟ "كورونا" يتوغل حاصدًا الأرواح.. وثيقة روسية و"البنتاغون" يتدخل

14 ألف مصاب و304 وفيات والفلبين تُعلن تسجيل أول حالة موت بسبب الفيروس خارج الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 304 حالات وفاة، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد؛ بحسب ما كشفت عنه السلطات الصينية اليوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية، سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة "ونجو" الصينية -الواقعةُ خارج هوبي- قيودًا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا؛ فيما أعلنت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" الجديد خارج الصين.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر، في سوق بمدينة ووهان، تُباع فيه حيوانات برية، وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شَمِلت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" دولية بسبب الفيروس، وارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة خارج الصين.

وفرضت روسيا، السبت، على السياح الصينيين الحصولَ على تأشيرات لدخول أراضيها، وأوقفت منح الصينيين تأشيرات عمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوردت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان أمن البلاد وحماية الصحة العامة والحول دون انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت الوثيقة الرسمية المؤرخة، الجمعة، أن أجهزة الأمن الروسية، التي يتبع لها حرس الحدود؛ ستباشر تنفيذَ الإجراء الجديد المتعلق بالتأشيرات السياحية اعتبارًا من منتصف ليل السبت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس السبت، أنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية؛ لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيًّا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وذكر "البنتاغون" في بيان أن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني؛ في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية -في حالة طلبها- من بينها اثنتان في كاليفورنيا، وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.

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