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رواندا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 2889 حالة

بعد تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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رواندا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 2889 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:12 AM

رواندا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 2889 حالة

بعد تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.

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