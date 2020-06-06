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اجتماع مرتقب لـ"أوبك" اليوم لتمديد تخفيض الإنتاج

العراق وافق على تقليص إضافي

تجتمع "أوبك" وحلفاء تتقدَّمهم روسيا، اليوم (السبت)، للاتفاق على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، وحثّ دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيميبري سيلفا، أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بتمديد قرار 12 أبريل، وتحفظات دولة عضو أو اثنتين لن تؤثر.

من جهتها أفادت مصادر بـ"أوبك" بأن العراق وافق على تخفيضات إضافية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر بـ"أوبك+" الأسبوع الماضي، أن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وأن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس (آب)، بل حتى ديسمبر (كانون الأول).

والعراق من أقلّ الأعضاء امتثالًا للاتفاق في مايو (أيار) وفقًا لمسح أجرته "رويترز" لإنتاج "أوبك"، ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج.

أوبك

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع مرتقب لـ"أوبك" اليوم لتمديد تخفيض الإنتاج
سبق

تجتمع "أوبك" وحلفاء تتقدَّمهم روسيا، اليوم (السبت)، للاتفاق على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، وحثّ دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيميبري سيلفا، أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بتمديد قرار 12 أبريل، وتحفظات دولة عضو أو اثنتين لن تؤثر.

من جهتها أفادت مصادر بـ"أوبك" بأن العراق وافق على تخفيضات إضافية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر بـ"أوبك+" الأسبوع الماضي، أن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وأن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس (آب)، بل حتى ديسمبر (كانون الأول).

والعراق من أقلّ الأعضاء امتثالًا للاتفاق في مايو (أيار) وفقًا لمسح أجرته "رويترز" لإنتاج "أوبك"، ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:37 PM

اجتماع مرتقب لـ"أوبك" اليوم لتمديد تخفيض الإنتاج

العراق وافق على تقليص إضافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجتمع "أوبك" وحلفاء تتقدَّمهم روسيا، اليوم (السبت)، للاتفاق على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط، وحثّ دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وذكر وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيميبري سيلفا، أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي بتمديد قرار 12 أبريل، وتحفظات دولة عضو أو اثنتين لن تؤثر.

من جهتها أفادت مصادر بـ"أوبك" بأن العراق وافق على تخفيضات إضافية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر بـ"أوبك+" الأسبوع الماضي، أن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وأن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس (آب)، بل حتى ديسمبر (كانون الأول).

والعراق من أقلّ الأعضاء امتثالًا للاتفاق في مايو (أيار) وفقًا لمسح أجرته "رويترز" لإنتاج "أوبك"، ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج.

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