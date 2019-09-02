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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تبيع منتجات تجميل منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة مستلزمات التجميل والعطورات ومدير المعرض التابع لها والواقع بحي الملز في مدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات وأدوات تجميل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تبيع منتجات تجميل منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة مستلزمات التجميل والعطورات ومدير المعرض التابع لها والواقع بحي الملز في مدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات وأدوات تجميل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:00 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بشركة تبيع منتجات تجميل منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة مستلزمات التجميل والعطورات ومدير المعرض التابع لها والواقع بحي الملز في مدينة الرياض وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض منتجات وأدوات تجميل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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