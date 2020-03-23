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بلقرن .. حملات توعية عن "كورونا" صاحبها توزيع معقمات وكمامات

نفّذتها المحافظة بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية .. منشورات تثقيفية

بدأت الحملات التوعوية عن فيروس كورونا الجديد بمحافظة بلقرن؛ للتوعية بأهمية لبس القفازات والكمامات والحجر المنزلي وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

جاءت الحملات بمبادرة ومشاركة من محافظة بلقرن، بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية: فريق الهلال الأحمر الأهلي التطوعي، وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، وفريق سندكم التطوعي، ولجنة مجلس شباب عسير الفرعية بالمحافظة.

وقام أعضاء الحملة بتوزيع المنشورات التوعوية، والقفازات، والكمامات، والمعقمات، وستشمل جميع مراكز المحافظة.

بلقرن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلقرن .. حملات توعية عن "كورونا" صاحبها توزيع معقمات وكمامات
سبق

بدأت الحملات التوعوية عن فيروس كورونا الجديد بمحافظة بلقرن؛ للتوعية بأهمية لبس القفازات والكمامات والحجر المنزلي وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

جاءت الحملات بمبادرة ومشاركة من محافظة بلقرن، بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية: فريق الهلال الأحمر الأهلي التطوعي، وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، وفريق سندكم التطوعي، ولجنة مجلس شباب عسير الفرعية بالمحافظة.

وقام أعضاء الحملة بتوزيع المنشورات التوعوية، والقفازات، والكمامات، والمعقمات، وستشمل جميع مراكز المحافظة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:53 PM

بلقرن .. حملات توعية عن "كورونا" صاحبها توزيع معقمات وكمامات

نفّذتها المحافظة بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية .. منشورات تثقيفية

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سويد الحارثي - بلقرن
1
1,259

بدأت الحملات التوعوية عن فيروس كورونا الجديد بمحافظة بلقرن؛ للتوعية بأهمية لبس القفازات والكمامات والحجر المنزلي وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

جاءت الحملات بمبادرة ومشاركة من محافظة بلقرن، بالتعاون مع البلدية والفرق التطوعية: فريق الهلال الأحمر الأهلي التطوعي، وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، وفريق سندكم التطوعي، ولجنة مجلس شباب عسير الفرعية بالمحافظة.

وقام أعضاء الحملة بتوزيع المنشورات التوعوية، والقفازات، والكمامات، والمعقمات، وستشمل جميع مراكز المحافظة.

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