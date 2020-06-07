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اتحاد القدم يطلق البرنامج التثقيفي النسائي الأول لتحكيم كرة الصالات

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم الصالات (عن بعد)، والذي سيُعقد لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة القدم (الصالات) عبدالرحمن الأحمري.

ويتضمن منهج البرنامج عدة محاور أبرزها المدخل إلى كرة قدم الصالات، ومواد المقاسات وواجبات الحكام، والمخالفات وسوء السلوك في قانون اللعبة.

ويستهدف البرنامج النساء فوق 16 سنة المهتمات بمجال التحكيم، وسيتم منح شهادة حضور عند انتهاء البرنامج لمن تتم 5 ساعات ونصف الساعة من أصل 6 ساعات.


وتبدأ المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الدورة، وسيتم بثها عن بعد باستخدام تطبيق (Zoom).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يطلق البرنامج التثقيفي النسائي الأول لتحكيم كرة الصالات
سبق

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم الصالات (عن بعد)، والذي سيُعقد لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة القدم (الصالات) عبدالرحمن الأحمري.

ويتضمن منهج البرنامج عدة محاور أبرزها المدخل إلى كرة قدم الصالات، ومواد المقاسات وواجبات الحكام، والمخالفات وسوء السلوك في قانون اللعبة.

ويستهدف البرنامج النساء فوق 16 سنة المهتمات بمجال التحكيم، وسيتم منح شهادة حضور عند انتهاء البرنامج لمن تتم 5 ساعات ونصف الساعة من أصل 6 ساعات.


وتبدأ المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الدورة، وسيتم بثها عن بعد باستخدام تطبيق (Zoom).

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:09 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:23 AM

اتحاد القدم يطلق البرنامج التثقيفي النسائي الأول لتحكيم كرة الصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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597

أعلنت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل في البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم الصالات (عن بعد)، والذي سيُعقد لمدة 3 أيام ابتداءً من 11 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي ومسؤول حكام كرة القدم (الصالات) عبدالرحمن الأحمري.

ويتضمن منهج البرنامج عدة محاور أبرزها المدخل إلى كرة قدم الصالات، ومواد المقاسات وواجبات الحكام، والمخالفات وسوء السلوك في قانون اللعبة.

ويستهدف البرنامج النساء فوق 16 سنة المهتمات بمجال التحكيم، وسيتم منح شهادة حضور عند انتهاء البرنامج لمن تتم 5 ساعات ونصف الساعة من أصل 6 ساعات.


وتبدأ المحاضرات من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً طيلة أيام الدورة، وسيتم بثها عن بعد باستخدام تطبيق (Zoom).

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