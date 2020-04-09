الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

تماثل 44 حالة للشفاء من 263 مصاباً بالفيروس

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتستقر الحصيلة عند 263 إصابة.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم: 44 حالة تماثلت للشفاء من بين الإصابات الـ263.

وأضاف: الإصابات الفعلية 218، بينها 89 إصابة لعمال قادمين من أراضي الـ48 والمستعمرات، أي إن نسبتهم 33.8% من إجمالي الإصابات.

وأردف "الشخرة": عدد المخالطين من بين الإصابات بلغ 103 أي بنسبة 39.2%، و29 مسافراً بنسبة 11%، و40 مصاباً لمخالطين للوفود السياحية التي زارت بيت لحم بنسبة 16%.

وتابع: أسير محرر من بين المصابين بفيروس "كورونا"، إضافة إلى مسعف واحد من مدينة نابلس.