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فيديو من "وادي قنونا".. مياه جارية وخضرة ومناظر خلابة تجذب المتنزهين

تنوع بيئي وأشجار النخيل بمساحات كبيرة على جنبات الوادي.. جمال أخّاذ

يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.

ويساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين، الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلّابة.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر التنوّع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي؛ حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة وعلى ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.

وادي قنونا القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو من "وادي قنونا".. مياه جارية وخضرة ومناظر خلابة تجذب المتنزهين
سبق

يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.

ويساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين، الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلّابة.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر التنوّع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي؛ حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة وعلى ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
01:23 PM

فيديو من "وادي قنونا".. مياه جارية وخضرة ومناظر خلابة تجذب المتنزهين

تنوع بيئي وأشجار النخيل بمساحات كبيرة على جنبات الوادي.. جمال أخّاذ

A A A
سويد الحارثي - مكة المكرمة
3
5,757

يمتاز وادي قنونا شرقي محافظة القنفذة، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.

ويساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين، الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلّابة.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر التنوّع البيئي في المنطقة المحيطة بالوادي؛ حيث تنتشر أشجار النخيل على مساحات كبيرة وعلى ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.

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