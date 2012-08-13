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وزير إماراتي: النجاح السعودي في الحج باهر والمشاهد الإنسانية مؤثرة

قال: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام.. شهادة يفتخر بها كل مسلم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم .

وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه في تويتر اليوم: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير إماراتي: النجاح السعودي في الحج باهر والمشاهد الإنسانية مؤثرة
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم .

وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه في تويتر اليوم: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:09 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

وزير إماراتي: النجاح السعودي في الحج باهر والمشاهد الإنسانية مؤثرة

قال: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام.. شهادة يفتخر بها كل مسلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,933

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم .

وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه في تويتر اليوم: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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