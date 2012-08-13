وزير إماراتي: النجاح السعودي في الحج باهر والمشاهد الإنسانية مؤثرة

قال: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام.. شهادة يفتخر بها كل مسلم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش اليوم إن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم .

وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه في تويتر اليوم: جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.