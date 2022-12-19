"H" جاثم فوق أجوائنا.. "المسند": "الصبا" تنشط ولا حالة معتبرة خلال 5 أيام

أهاب بالمزارعين الحذر وتَوقّع تشكّل الصقيع فجرًا على أجزاء بالشمالية والوسطى

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن استقرارًا جويًّا عامًّا يسود المنطقة، ولا يوجد أي حالة خلال الأيام الخمسة القادمة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الاستقرار الجوي سيد الموقف فوق أجوائنا، ومركز للضغط الجوي المرتفع H (الطارد للحالات المطرية) يجثم فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام، ولا يلوح في الأفق خلال الأيام الـ5 القادمة أي حالة مناخية (معتبرة).

وأضاف: "متوقع أن تنشط رياح الصبا الشرقية المثيرة لبعض #الغبار في المناطق المفتوحة من القطاع الغربي من #السعودية".

وتابع: "أتوقع أن يتشكل #الصقيع فجرًا على أجزاء من المناطق الشمالية وشمال الوسطى، خلال هذه الأيام، وعليه نُهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة.