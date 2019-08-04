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في ضيافة "الندوة".. 100 حاج لاتيني يزورون معالم مكة والمدينة "صور"

فيما ينظم البرنامج محاضرات علمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة

تقوم الندوة العالمية للشباب الإسلامي باستضافة (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

ويقوم برنامج الاستضافة الذي تتكفل به الندوة العالمية، بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء، وتسهيل أعمال ومناسك الحج للضيوف الكرام في المشاعر المقدسة، وزيارة العديد من المعالم التاريخية والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كـ"معرض كسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين، ومعرض عمارة المسجد النبوي، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم، وجبل أحد بالمدينة المنورة".

كما ينظم البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة الذين يشرحون شعائر الحج ومقاصده وأهدافه ودوره في توثيق عرى الوحدة بين المسلمين ويجيبون على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وكانت الندوة في العام الماضي (1439)هـ قد استضافت (100) حاج من (13) دولة أفريقية أشادوا فيه ببراعة المملكة في حسن تنظيمها وإدارتها لمناسك الحج، وتسخير كل الإمكانات التي تسهل الشعيرة على الحجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ضيافة "الندوة".. 100 حاج لاتيني يزورون معالم مكة والمدينة "صور"
سبق

تقوم الندوة العالمية للشباب الإسلامي باستضافة (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

ويقوم برنامج الاستضافة الذي تتكفل به الندوة العالمية، بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء، وتسهيل أعمال ومناسك الحج للضيوف الكرام في المشاعر المقدسة، وزيارة العديد من المعالم التاريخية والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كـ"معرض كسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين، ومعرض عمارة المسجد النبوي، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم، وجبل أحد بالمدينة المنورة".

كما ينظم البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة الذين يشرحون شعائر الحج ومقاصده وأهدافه ودوره في توثيق عرى الوحدة بين المسلمين ويجيبون على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وكانت الندوة في العام الماضي (1439)هـ قد استضافت (100) حاج من (13) دولة أفريقية أشادوا فيه ببراعة المملكة في حسن تنظيمها وإدارتها لمناسك الحج، وتسخير كل الإمكانات التي تسهل الشعيرة على الحجاج.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:39 PM

في ضيافة "الندوة".. 100 حاج لاتيني يزورون معالم مكة والمدينة "صور"

فيما ينظم البرنامج محاضرات علمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم الندوة العالمية للشباب الإسلامي باستضافة (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل، المكسيك، فنزويلا، البيرو، كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

ويقوم برنامج الاستضافة الذي تتكفل به الندوة العالمية، بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء، وتسهيل أعمال ومناسك الحج للضيوف الكرام في المشاعر المقدسة، وزيارة العديد من المعالم التاريخية والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كـ"معرض كسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين، ومعرض عمارة المسجد النبوي، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم، وجبل أحد بالمدينة المنورة".

كما ينظم البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة الذين يشرحون شعائر الحج ومقاصده وأهدافه ودوره في توثيق عرى الوحدة بين المسلمين ويجيبون على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وكانت الندوة في العام الماضي (1439)هـ قد استضافت (100) حاج من (13) دولة أفريقية أشادوا فيه ببراعة المملكة في حسن تنظيمها وإدارتها لمناسك الحج، وتسخير كل الإمكانات التي تسهل الشعيرة على الحجاج.

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