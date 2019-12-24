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مطلب أساسي للمتظاهرين.. البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات

يلغي نظام القوائم في اختيار الأعضاء

وافق البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء)، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبًا أساسيًا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مطلب أساسي للمتظاهرين.. البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات
سبق

وافق البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء)، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبًا أساسيًا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

مطلب أساسي للمتظاهرين.. البرلمان العراقي يوافق على قانون الانتخابات

يلغي نظام القوائم في اختيار الأعضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء)، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبًا أساسيًا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

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