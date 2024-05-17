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شاهد.. سطو وعبث بالمصاحف والأثاث بأحد جوامع "الداير" بجازان

متحدث "الإسلامية" وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين

تعرض جامع محنية بمحافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان، للسطو والتخريب من قِبل مجهولين.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، وثّق فيه حجم الأضرار التي خلّفها مجهولون، بعد سطوهم على جامع محنية، وسرقة بعض الأغراض منه، والتخريب والعبث بما بقي من مصاحف وأثاث.


"سبق" تواصلت مع متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، والذي وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين، لمعرفة حيثيات الموضوع.

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شاهد.. سطو وعبث بالمصاحف والأثاث بأحد جوامع "الداير" بجازان
سبق

تعرض جامع محنية بمحافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان، للسطو والتخريب من قِبل مجهولين.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، وثّق فيه حجم الأضرار التي خلّفها مجهولون، بعد سطوهم على جامع محنية، وسرقة بعض الأغراض منه، والتخريب والعبث بما بقي من مصاحف وأثاث.


"سبق" تواصلت مع متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، والذي وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين، لمعرفة حيثيات الموضوع.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:54 AM

شاهد.. سطو وعبث بالمصاحف والأثاث بأحد جوامع "الداير" بجازان

متحدث "الإسلامية" وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
7
4,434

تعرض جامع محنية بمحافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان، للسطو والتخريب من قِبل مجهولين.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، وثّق فيه حجم الأضرار التي خلّفها مجهولون، بعد سطوهم على جامع محنية، وسرقة بعض الأغراض منه، والتخريب والعبث بما بقي من مصاحف وأثاث.


"سبق" تواصلت مع متحدث فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، والذي وعد بالرد بعد التواصل مع المعنيين، لمعرفة حيثيات الموضوع.

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