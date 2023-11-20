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"بشرى الأفلاج" تصل إلى منازل الأسر المتعففة بدعم نقدي وعيني

أسهمت في تسديد الإيجار وفواتير الكهرباء وقدمت سلالاً غذائية

أطلقت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" بالأفلاج، مبادرة اجتماعية بعنوان "سيماهم"؛ لدعم الأسر المتعففة والمنتجة بالأفلاج غير المسجلة في أيّ جمعية خيرية؛ لتقدم الدعم النقدي والعيني لهم.

وشهد الرابط الذي أطلقته "بشرى" قبل نحو عام، تسجيل 150 أسرة بالمحافظة، تم بعد ذلك الفرز بعد التقصّي من المعلومات كافة لجدولة المساعدات حسب الأولية، وفي ضوء ذلك أسهمت الجمعية في تسديد الإيجار عن بعض الأسر، وتسديد فواتير الكهرباء للبعض الآخر، كما قدّمت سلالاً غذائية لبعض الأسر ومبالغ مالية، ووسائل إنتاجية وتأمين مطبخ متكامل يعمل به بعض من فتيات الأسر لتكون أسراً منتجة.

وكان آخر أعمال مبادرة "بشرى"، زيارة منسوبات الجمعية، أمس، عدداً من الأسر بالمحافظة في منازلهم، وتأمين مسكن لهم؛ لكون منازلهم الحالية غير جيدة، ولا يمكن أن تقاوم الأمطار وتقلبات المناخ.

رابط التسجيل:

https://goo.gl/pm6P4Q

بشرى الأفلاج الأفلاج الأسر المتعففة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بشرى الأفلاج" تصل إلى منازل الأسر المتعففة بدعم نقدي وعيني
سبق

أطلقت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" بالأفلاج، مبادرة اجتماعية بعنوان "سيماهم"؛ لدعم الأسر المتعففة والمنتجة بالأفلاج غير المسجلة في أيّ جمعية خيرية؛ لتقدم الدعم النقدي والعيني لهم.

وشهد الرابط الذي أطلقته "بشرى" قبل نحو عام، تسجيل 150 أسرة بالمحافظة، تم بعد ذلك الفرز بعد التقصّي من المعلومات كافة لجدولة المساعدات حسب الأولية، وفي ضوء ذلك أسهمت الجمعية في تسديد الإيجار عن بعض الأسر، وتسديد فواتير الكهرباء للبعض الآخر، كما قدّمت سلالاً غذائية لبعض الأسر ومبالغ مالية، ووسائل إنتاجية وتأمين مطبخ متكامل يعمل به بعض من فتيات الأسر لتكون أسراً منتجة.

وكان آخر أعمال مبادرة "بشرى"، زيارة منسوبات الجمعية، أمس، عدداً من الأسر بالمحافظة في منازلهم، وتأمين مسكن لهم؛ لكون منازلهم الحالية غير جيدة، ولا يمكن أن تقاوم الأمطار وتقلبات المناخ.

رابط التسجيل:

https://goo.gl/pm6P4Q

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:25 PM

"بشرى الأفلاج" تصل إلى منازل الأسر المتعففة بدعم نقدي وعيني

أسهمت في تسديد الإيجار وفواتير الكهرباء وقدمت سلالاً غذائية

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
1,286

أطلقت الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" بالأفلاج، مبادرة اجتماعية بعنوان "سيماهم"؛ لدعم الأسر المتعففة والمنتجة بالأفلاج غير المسجلة في أيّ جمعية خيرية؛ لتقدم الدعم النقدي والعيني لهم.

وشهد الرابط الذي أطلقته "بشرى" قبل نحو عام، تسجيل 150 أسرة بالمحافظة، تم بعد ذلك الفرز بعد التقصّي من المعلومات كافة لجدولة المساعدات حسب الأولية، وفي ضوء ذلك أسهمت الجمعية في تسديد الإيجار عن بعض الأسر، وتسديد فواتير الكهرباء للبعض الآخر، كما قدّمت سلالاً غذائية لبعض الأسر ومبالغ مالية، ووسائل إنتاجية وتأمين مطبخ متكامل يعمل به بعض من فتيات الأسر لتكون أسراً منتجة.

وكان آخر أعمال مبادرة "بشرى"، زيارة منسوبات الجمعية، أمس، عدداً من الأسر بالمحافظة في منازلهم، وتأمين مسكن لهم؛ لكون منازلهم الحالية غير جيدة، ولا يمكن أن تقاوم الأمطار وتقلبات المناخ.

رابط التسجيل:

https://goo.gl/pm6P4Q

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