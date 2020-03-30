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القبض على شاب خالف أمر منع التجوُّل وادعى عدم مخالفته

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَل وهو يصوِّر مخالفته أمر منع التجوُّل، واستيقافه من قِبل دورية أمنية، مدعيًا أنه لم تتم مخالفته.

فيروس كورونا الجديد ⁧منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب خالف أمر منع التجوُّل وادعى عدم مخالفته
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَل وهو يصوِّر مخالفته أمر منع التجوُّل، واستيقافه من قِبل دورية أمنية، مدعيًا أنه لم تتم مخالفته.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:31 AM

القبض على شاب خالف أمر منع التجوُّل وادعى عدم مخالفته

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عبدالله البرقاوي - الرياض
13
42,086

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شخص؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَل وهو يصوِّر مخالفته أمر منع التجوُّل، واستيقافه من قِبل دورية أمنية، مدعيًا أنه لم تتم مخالفته.

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