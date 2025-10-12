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فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974

3175 إصابة إضافية بالفيروس في المكسيك

سجّلت فرنسا 16101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 734974 حتى الآن.

كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 32730 حالة.

المكسيك

سجّلت المكسيك 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 817503 حالات حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية أيضاً تسجيل 139 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 83781 حالة منذ بدء الجائحة.

وتعد المكسيك رابع أكثر بلدان العالم في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974
سبق

سجّلت فرنسا 16101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 734974 حتى الآن.

كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 32730 حالة.

المكسيك

سجّلت المكسيك 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 817503 حالات حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية أيضاً تسجيل 139 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 83781 حالة منذ بدء الجائحة.

وتعد المكسيك رابع أكثر بلدان العالم في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:40 AM

فرنسا: 16101 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 734974

3175 إصابة إضافية بالفيروس في المكسيك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فرنسا 16101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات لديها إلى 734974 حتى الآن.

كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 32730 حالة.

المكسيك

سجّلت المكسيك 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 817503 حالات حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية أيضاً تسجيل 139 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 83781 حالة منذ بدء الجائحة.

وتعد المكسيك رابع أكثر بلدان العالم في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

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