وظائف شاغرة للطالبات على برنامج التشغيل بجامعة الأمير سطام

بمكافآت مقطوعة ويستمر التقديم حتى الخميس ما بعد القادم

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، عن توفر عدد من الوظائف في المكتبة المركزية بمقر الجامعة الرئيس في مدينة السيح، على برنامج التشغيل الطلابي "للطالبات" بمكافآت مقطوعة.

واشترطت عمادة شؤون المكتبات أن تكون المتقدمة طالبة منتظمة في الجامعة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.50، وأن تجتاز المقابلة الشخصية والورشة التدريبية الخاصة ببرنامج التشغيل الطلابي.

ودعت العمادة الطالبات الراغبات في التقديم على الوظائف إرفاق المستندات المطلوبة، ومنها صورة الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، وشهادات الخبرة إن وجدت، وإرفاق الجدول الدراسي والسيرة الذاتية ورقم هاتف التواصل، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي: Kh.alqahtani@psau.edu.sa، ويستمر التقديم حتى الخميس 12/ 5/ 1443هـ.