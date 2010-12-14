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5 جهات حكومية تنفذ جولات على مصانع الإنارة في عدد من المناطق

للتأكد من التزامها بالمواصفات السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وشملت الجولات خمس مناطق بالمملكة، استهدفت 19 مصنعًا في المنطقة الوسطى، و6 مصانع في الشرقية، و3 مصانع في منطقة مكة المكرمة، ومصنعين في القصيم، ومصنعين في المدينة المنورة.

واستهدفت الحملة 32 مصنعًا، سحب خلالها 20 طرازًا للاختبار، وضبط 3238 منتجاً، ومطابقة 14 عينة، فيما خالفت ست عينات المواصفات والمقاييس السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 جهات حكومية تنفذ جولات على مصانع الإنارة في عدد من المناطق
سبق

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وشملت الجولات خمس مناطق بالمملكة، استهدفت 19 مصنعًا في المنطقة الوسطى، و6 مصانع في الشرقية، و3 مصانع في منطقة مكة المكرمة، ومصنعين في القصيم، ومصنعين في المدينة المنورة.

واستهدفت الحملة 32 مصنعًا، سحب خلالها 20 طرازًا للاختبار، وضبط 3238 منتجاً، ومطابقة 14 عينة، فيما خالفت ست عينات المواصفات والمقاييس السعودية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:58 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:29 PM

5 جهات حكومية تنفذ جولات على مصانع الإنارة في عدد من المناطق

للتأكد من التزامها بالمواصفات السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، جولات رقابية على مصانع الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وشملت الجولات خمس مناطق بالمملكة، استهدفت 19 مصنعًا في المنطقة الوسطى، و6 مصانع في الشرقية، و3 مصانع في منطقة مكة المكرمة، ومصنعين في القصيم، ومصنعين في المدينة المنورة.

واستهدفت الحملة 32 مصنعًا، سحب خلالها 20 طرازًا للاختبار، وضبط 3238 منتجاً، ومطابقة 14 عينة، فيما خالفت ست عينات المواصفات والمقاييس السعودية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

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