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إنهاء معاناة مريض مع ورم أسفل الظهر في شرورة

فريق طبي أجرى عملية طارئة لاستئصاله كليًا

نجح فريق طبي في مستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من ألم شديد في أسفل الظهر وعدم القدرة على المشي.

وفي التفاصيل، فإنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ تبين من خلال صورة الرنين المغناطيسي وجود ورم في أسفل الظهر ضاغطاً على الحبال الشوكية.
وأجريت عملية طارئة للمريض، تم من خلالها استئصال الورم كليًا بنجاح.

وبعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة؛ بدأ المريض الحركة والمشي، وهو لا يشكو أي ألم في أسفل الظهر، ثم غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنهاء معاناة مريض مع ورم أسفل الظهر في شرورة
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من ألم شديد في أسفل الظهر وعدم القدرة على المشي.

وفي التفاصيل، فإنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ تبين من خلال صورة الرنين المغناطيسي وجود ورم في أسفل الظهر ضاغطاً على الحبال الشوكية.
وأجريت عملية طارئة للمريض، تم من خلالها استئصال الورم كليًا بنجاح.

وبعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة؛ بدأ المريض الحركة والمشي، وهو لا يشكو أي ألم في أسفل الظهر، ثم غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:16 PM

إنهاء معاناة مريض مع ورم أسفل الظهر في شرورة

فريق طبي أجرى عملية طارئة لاستئصاله كليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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نجح فريق طبي في مستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من ألم شديد في أسفل الظهر وعدم القدرة على المشي.

وفي التفاصيل، فإنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ تبين من خلال صورة الرنين المغناطيسي وجود ورم في أسفل الظهر ضاغطاً على الحبال الشوكية.
وأجريت عملية طارئة للمريض، تم من خلالها استئصال الورم كليًا بنجاح.

وبعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة؛ بدأ المريض الحركة والمشي، وهو لا يشكو أي ألم في أسفل الظهر، ثم غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

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38 مليار ..

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