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"فيديو تساقط الجراد".. حقيقة المقطع يكشفها موثقة: برد مع أوراق الشجر!

قال: هذا تصويري من أمام بيتنا في حفر الباطن.. وسيارتي تحت شجرة الكين

‏نفى موثق مقطع لتساقط البرد في هجرة النظيم الوجعان بحفر الباطن، سعدي بن مناحي الوزري، ما يتم تداوله مع تساقط البرد بأنه جراد، بل أوراق شجرة كان يوثق تساقط البرد تحتها.

وقال "الوزري": "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع جنوب لينة غير صحيح، هذا تصويري من أمام بيتنا بهجرة النظيم الوجعان يوم الأربعاء 25/6/1441 نزول البرد، وسيارتي تحت شجر الكين، ومن قوة البرد مع الهواء تساقطت أوراق الشجر وليس جراد.. وهذا للتنويه".

تساقط الجراد الجراد الصحراوي حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيديو تساقط الجراد".. حقيقة المقطع يكشفها موثقة: برد مع أوراق الشجر!
سبق

‏نفى موثق مقطع لتساقط البرد في هجرة النظيم الوجعان بحفر الباطن، سعدي بن مناحي الوزري، ما يتم تداوله مع تساقط البرد بأنه جراد، بل أوراق شجرة كان يوثق تساقط البرد تحتها.

وقال "الوزري": "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع جنوب لينة غير صحيح، هذا تصويري من أمام بيتنا بهجرة النظيم الوجعان يوم الأربعاء 25/6/1441 نزول البرد، وسيارتي تحت شجر الكين، ومن قوة البرد مع الهواء تساقطت أوراق الشجر وليس جراد.. وهذا للتنويه".

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:33 PM

"فيديو تساقط الجراد".. حقيقة المقطع يكشفها موثقة: برد مع أوراق الشجر!

قال: هذا تصويري من أمام بيتنا في حفر الباطن.. وسيارتي تحت شجرة الكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,997

‏نفى موثق مقطع لتساقط البرد في هجرة النظيم الوجعان بحفر الباطن، سعدي بن مناحي الوزري، ما يتم تداوله مع تساقط البرد بأنه جراد، بل أوراق شجرة كان يوثق تساقط البرد تحتها.

وقال "الوزري": "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع جنوب لينة غير صحيح، هذا تصويري من أمام بيتنا بهجرة النظيم الوجعان يوم الأربعاء 25/6/1441 نزول البرد، وسيارتي تحت شجر الكين، ومن قوة البرد مع الهواء تساقطت أوراق الشجر وليس جراد.. وهذا للتنويه".

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