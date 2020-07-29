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بالمنظار.. إنهاء معاناة مريض مع صعوبة الحركة في شرورة

كان يشكو آلاماً شديدة في أسفل الظهر تمتد للقدم اليسرى

تمكّن فريق طبي في مستشفى شرورة العام، من إنهاء معاناة مريض يشكو من آلام شديدة في أسفل الظهر تمتد للقدم اليسرى مع صعوبة في الحركة والوقوف على القدمين.

وقالت "صحة نجران": الفحوص اللازمة أظهرت وجود غضروف ما بين الفقرات القطنية الخامسة والأولى العجزية، حيث أدخل على إثرها إلى غرفة العمليات وتمكن الأطباء من إزالة الغضروف بالمنظار.

وأضافت: تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة، وغادر المستشفى في اليوم التالي وهو بصحة جيدة، ولديه القدرة على المشي ودون اعتلالات عصبية أو آلام.

فريق طبي مستشفى شرورة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالمنظار.. إنهاء معاناة مريض مع صعوبة الحركة في شرورة
سبق

تمكّن فريق طبي في مستشفى شرورة العام، من إنهاء معاناة مريض يشكو من آلام شديدة في أسفل الظهر تمتد للقدم اليسرى مع صعوبة في الحركة والوقوف على القدمين.

وقالت "صحة نجران": الفحوص اللازمة أظهرت وجود غضروف ما بين الفقرات القطنية الخامسة والأولى العجزية، حيث أدخل على إثرها إلى غرفة العمليات وتمكن الأطباء من إزالة الغضروف بالمنظار.

وأضافت: تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة، وغادر المستشفى في اليوم التالي وهو بصحة جيدة، ولديه القدرة على المشي ودون اعتلالات عصبية أو آلام.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
03:42 PM

بالمنظار.. إنهاء معاناة مريض مع صعوبة الحركة في شرورة

كان يشكو آلاماً شديدة في أسفل الظهر تمتد للقدم اليسرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - شرورة
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تمكّن فريق طبي في مستشفى شرورة العام، من إنهاء معاناة مريض يشكو من آلام شديدة في أسفل الظهر تمتد للقدم اليسرى مع صعوبة في الحركة والوقوف على القدمين.

وقالت "صحة نجران": الفحوص اللازمة أظهرت وجود غضروف ما بين الفقرات القطنية الخامسة والأولى العجزية، حيث أدخل على إثرها إلى غرفة العمليات وتمكن الأطباء من إزالة الغضروف بالمنظار.

وأضافت: تلقى المريض الرعاية الصحية اللازمة، وغادر المستشفى في اليوم التالي وهو بصحة جيدة، ولديه القدرة على المشي ودون اعتلالات عصبية أو آلام.

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