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شاهد.. الصحف الكورية تحتفي بولي العهد.. نشرت ترحيباً باللغة العربية

على صفحات العلاف لأشهر المطبوعات

احتفت الصحف الكورية الصادرة اليوم على طريقتها بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الكورية، إذ نشرت ترحيباً باللغة العربية بقدوم ولي العهد للعاصمة سيئول.

وتصدرت أعلام الدولتين السعودية والكورية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع مقتطف عن المصفاة العملاقة "إس-أويل"، وكتب في أسفل الصفحة بطريقة واضحة باللغة العربية والإنجليزية: "نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

والتقى الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الرئاسي الأزرق، ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.

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شاهد.. الصحف الكورية تحتفي بولي العهد.. نشرت ترحيباً باللغة العربية
سبق

احتفت الصحف الكورية الصادرة اليوم على طريقتها بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الكورية، إذ نشرت ترحيباً باللغة العربية بقدوم ولي العهد للعاصمة سيئول.

وتصدرت أعلام الدولتين السعودية والكورية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع مقتطف عن المصفاة العملاقة "إس-أويل"، وكتب في أسفل الصفحة بطريقة واضحة باللغة العربية والإنجليزية: "نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

والتقى الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الرئاسي الأزرق، ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:11 PM

شاهد.. الصحف الكورية تحتفي بولي العهد.. نشرت ترحيباً باللغة العربية

على صفحات العلاف لأشهر المطبوعات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
3,119

احتفت الصحف الكورية الصادرة اليوم على طريقتها بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الكورية، إذ نشرت ترحيباً باللغة العربية بقدوم ولي العهد للعاصمة سيئول.

وتصدرت أعلام الدولتين السعودية والكورية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع مقتطف عن المصفاة العملاقة "إس-أويل"، وكتب في أسفل الصفحة بطريقة واضحة باللغة العربية والإنجليزية: "نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

والتقى الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الرئاسي الأزرق، ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,274
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