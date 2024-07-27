تونس .. بدء مراسم تشييع الرئيس السبسي

بحضور قادة ومسؤولين من مختلف الدول

بدأت -قبل قليل- مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي؛ وذلك بحضور قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم.

يُذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة التونسية؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي.

وصباح الجمعة، نُقل جثمان السبسي؛ الذي تُوفي عن 92 عاماً من المستشفى العسكري في العاصمة تونس، إلى قصر قرطاج بالضاحية الشماليّة، في سيّارة عسكريّة لُفَّت بعلم البلاد، في ظلّ حراسة عسكرية وأمنية.

ويُتوقّع أن يشارك عدد كبير من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية عام 1957.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد؛ إنه سيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى لتوديع السبسي؛ بحماية الجيش التونسي، السبت.

وأضاف أنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول في مراسم الجنازة، "نظراً للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى عديد من دول العالم، خصوصاً أوروبا والخليج العربي".

وأكّد الشاهد؛ أن تونس "أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي على السلطة بسلاسة وفي إطار حضاري"، داعياً الشعب التونسي، إلى أن يكون متضامناً في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته.

وقال الشاهد؛ إن السبسي؛ الذي فارق الحياة يوم الخميس، "كان مناضلاً كبيراً وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور مهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي .. لقد كان دبلوماسياً محنكاً وتعلمت منه الكثير .. وتعد وفاته خسارة كبيرة لتونس".