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14.6% زيادة في صادرات التمور السعودية لـ2019

بفارق 110 ملايين ريال مقارنة بالعام 2018

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6% خلال العام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 13.5% للعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنةً بالعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات ثماراً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم مما يعود بالنفع على المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

جدير بالذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن من أجود التمور سنوياً.

المركز الوطني للنخيل والتمور صادرات التمور السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14.6% زيادة في صادرات التمور السعودية لـ2019
سبق

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6% خلال العام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 13.5% للعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنةً بالعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات ثماراً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم مما يعود بالنفع على المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

جدير بالذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن من أجود التمور سنوياً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:04 PM

14.6% زيادة في صادرات التمور السعودية لـ2019

بفارق 110 ملايين ريال مقارنة بالعام 2018

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6% خلال العام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال.

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 13.5% للعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنةً بالعام 2018 حيث تم تصدير 162 ألف طن.

وتأتي هذه المنجزات ثماراً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم مما يعود بالنفع على المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.

جدير بالذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن من أجود التمور سنوياً.

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