النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة" ترصد ذروة شُهب "الأسديات" 2021.. غداً

مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة

تشهد سماء الوطن العربي، يوم غدٍ الأربعاء، ذروة تساقط زخة شهب الأسديات لهذا العام، وهي مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب في التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وأبان "أبوزاهرة" أن شهب الأسديات تنشط سنوياً في الفترة من 6 - 30 نوفمبر، ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب تمبل – توتال، وهي من الشهب المتوسطة، حيث تنتج في المعدل ما بين 10 - 15 شهابًا بالساعة عند ذروتها، ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليًا؛ فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.

يُشار إلى أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنة، حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة، وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001؛ لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت، ولكن لا يُتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنة 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة" ترصد ذروة شُهب "الأسديات" 2021.. غداً
سبق

تشهد سماء الوطن العربي، يوم غدٍ الأربعاء، ذروة تساقط زخة شهب الأسديات لهذا العام، وهي مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب في التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وأبان "أبوزاهرة" أن شهب الأسديات تنشط سنوياً في الفترة من 6 - 30 نوفمبر، ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب تمبل – توتال، وهي من الشهب المتوسطة، حيث تنتج في المعدل ما بين 10 - 15 شهابًا بالساعة عند ذروتها، ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليًا؛ فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.

يُشار إلى أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنة، حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة، وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001؛ لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت، ولكن لا يُتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنة 2021.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
02:37 PM

"فلكية جدة" ترصد ذروة شُهب "الأسديات" 2021.. غداً

مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
362

تشهد سماء الوطن العربي، يوم غدٍ الأربعاء، ذروة تساقط زخة شهب الأسديات لهذا العام، وهي مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب في التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وأبان "أبوزاهرة" أن شهب الأسديات تنشط سنوياً في الفترة من 6 - 30 نوفمبر، ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب تمبل – توتال، وهي من الشهب المتوسطة، حيث تنتج في المعدل ما بين 10 - 15 شهابًا بالساعة عند ذروتها، ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليًا؛ فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.

يُشار إلى أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنة، حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة، وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001؛ لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت، ولكن لا يُتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنة 2021.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة