"فلكية جدة" ترصد ذروة شُهب "الأسديات" 2021.. غداً

مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة

تشهد سماء الوطن العربي، يوم غدٍ الأربعاء، ذروة تساقط زخة شهب الأسديات لهذا العام، وهي مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه يُتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب في التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وأبان "أبوزاهرة" أن شهب الأسديات تنشط سنوياً في الفترة من 6 - 30 نوفمبر، ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب تمبل – توتال، وهي من الشهب المتوسطة، حيث تنتج في المعدل ما بين 10 - 15 شهابًا بالساعة عند ذروتها، ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليًا؛ فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.

يُشار إلى أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنة، حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة، وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001؛ لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت، ولكن لا يُتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنة 2021.