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"الشؤون الإسلامية" تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء بـ 30 دقيقة

في بيان تأكيدي عبر حسابها بتويتر

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تأكيداً لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة, فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بتويتر تزامنًا مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً قبل شهر رمضان مفاده (بأنه إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8 / 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس ⁧‫#كورونا‬⁩ الجديد بالمملكة.

حيث أوصت اللجنة بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء بـ 30 دقيقة
سبق

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تأكيداً لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة, فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بتويتر تزامنًا مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً قبل شهر رمضان مفاده (بأنه إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8 / 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس ⁧‫#كورونا‬⁩ الجديد بالمملكة.

حيث أوصت اللجنة بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
05:40 PM

"الشؤون الإسلامية" تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء بـ 30 دقيقة

في بيان تأكيدي عبر حسابها بتويتر

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
8
20,224

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تأكيداً لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة, فقد أكدت فيه على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بتويتر تزامنًا مع بدء العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً قبل شهر رمضان مفاده (بأنه إشارة إلى برقية معالي وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8 / 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس ⁧‫#كورونا‬⁩ الجديد بالمملكة.

حيث أوصت اللجنة بأن تجمع صلاة التروايح والقيام والاتتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حالياً من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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