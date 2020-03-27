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مدير جامعة أم القرى: كلمة خادم الحرمين الشريفين تجسد موقف المملكة الإنساني

قال إنها بعثت رسالة للعالم حول إمكانية تجاوز الأزمة

أشاد مدير جامعة أم القرى عبدالله بن عمر بافيل، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين؛ لما كان لها من دور محوري في وضع حلول جذرية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على البشرية والاقتصاد العالمي.

وقال: إن "ما تضمَّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بعثت رسالة للعالم بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي في ظل اضطراب الأسواق المالية العالمية"، منوهًا إلى الشفافية التي اتَّسم بها حديثه –حفظه الله- بوصفه جائحة كورونا بحدث يتطلب استجابة عالمية، لمواجهتها وآثارها.

وأكّد الدكتور عبدالله بافيل، أن عقد هذه القمة الاستثنائية لقادة مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية؛ يجسد حرص قيادة هذه البلاد، على حفظ حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار السياسي والتنموي والصحي والاجتماعي لكافة دول العالم.

وثمّن دور المملكة الإنساني ومبادراتها في تجاوز الأزمة العالمية التي تأثرت منها معظم الدول، وما اتخذته من حزم تحفيزية ودعوتها قادة دول مجموعة العشرين، لدعم ومساندة الدول النامية من أجل تجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

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مدير جامعة أم القرى: كلمة خادم الحرمين الشريفين تجسد موقف المملكة الإنساني
سبق

أشاد مدير جامعة أم القرى عبدالله بن عمر بافيل، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين؛ لما كان لها من دور محوري في وضع حلول جذرية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على البشرية والاقتصاد العالمي.

وقال: إن "ما تضمَّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بعثت رسالة للعالم بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي في ظل اضطراب الأسواق المالية العالمية"، منوهًا إلى الشفافية التي اتَّسم بها حديثه –حفظه الله- بوصفه جائحة كورونا بحدث يتطلب استجابة عالمية، لمواجهتها وآثارها.

وأكّد الدكتور عبدالله بافيل، أن عقد هذه القمة الاستثنائية لقادة مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية؛ يجسد حرص قيادة هذه البلاد، على حفظ حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار السياسي والتنموي والصحي والاجتماعي لكافة دول العالم.

وثمّن دور المملكة الإنساني ومبادراتها في تجاوز الأزمة العالمية التي تأثرت منها معظم الدول، وما اتخذته من حزم تحفيزية ودعوتها قادة دول مجموعة العشرين، لدعم ومساندة الدول النامية من أجل تجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:20 PM

مدير جامعة أم القرى: كلمة خادم الحرمين الشريفين تجسد موقف المملكة الإنساني

قال إنها بعثت رسالة للعالم حول إمكانية تجاوز الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد مدير جامعة أم القرى عبدالله بن عمر بافيل، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين؛ لما كان لها من دور محوري في وضع حلول جذرية لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على البشرية والاقتصاد العالمي.

وقال: إن "ما تضمَّنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بعثت رسالة للعالم بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي في ظل اضطراب الأسواق المالية العالمية"، منوهًا إلى الشفافية التي اتَّسم بها حديثه –حفظه الله- بوصفه جائحة كورونا بحدث يتطلب استجابة عالمية، لمواجهتها وآثارها.

وأكّد الدكتور عبدالله بافيل، أن عقد هذه القمة الاستثنائية لقادة مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية؛ يجسد حرص قيادة هذه البلاد، على حفظ حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار السياسي والتنموي والصحي والاجتماعي لكافة دول العالم.

وثمّن دور المملكة الإنساني ومبادراتها في تجاوز الأزمة العالمية التي تأثرت منها معظم الدول، وما اتخذته من حزم تحفيزية ودعوتها قادة دول مجموعة العشرين، لدعم ومساندة الدول النامية من أجل تجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

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